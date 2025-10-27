Edizione n° 5866

Home // Foggia // Puglia: Matteo Viggiani eletto Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico

ELETTO Puglia: Matteo Viggiani eletto Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico

Si è svolto oggi a Bari il Primo Congresso Regionale del Partito Liberaldemocratico di Puglia, che ha visto una grande partecipazione

Puglia: Matteo Viggiani eletto Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico

Matteo Viggian, Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Si è svolto oggi a Bari il Primo Congresso Regionale del Partito Liberaldemocratico di Puglia, un evento partecipato e ricco di entusiasmo che ha visto la presenza di iscritti, rappresentanti istituzionali, associazioni e sindacati, stampa e ospiti provenienti da tutta la regione.

Al termine dei lavori Matteo Viggiani, è stato eletto Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico di Puglia, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita organizzativa, radicamento territoriale e rinnovamento politico.

Contestualmente, il Congresso ha eletto la Direzione Regionale nelle persone di Giovanni Campagna (Apricena), Marco Caramia (Taranto), Massimo Carrieri (Grottaglie), Giacomo Cortellino (Barletta), Antonella De Sabato (Lucera), Piermichele Dimagli (Manduria), Mario Forcella (Foggia), Giuseppe Gelormino (Lucera), Antonio Giammarelli (Bari), Fabrizio Manzulli (Taranto), Sabrina Shtembari (Taranto), Carmine Simeone (Leporano), Giuseppe Talò (Lecce), Angela Tartaglia (Apricena), Simonetta Tullo (Corato), Angelo Ventrella (Lucera). Nei prossimi giorni il gruppo dirigente regionale sarà completato con la nomina della Segreteria.

Nel suo intervento di insediamento, Matteo Viggiani ha dichiarato:

Questa elezione non è solo un riconoscimento personale, ma il segno che il liberalismo democratico in Puglia può crescere forte, radicato e partecipativo. Il nostro impegno è costruire un partito moderno, aperto e inclusivo, capace di rappresentare i territori e di formare una nuova classe dirigente competente e motivata. Da questo primo Congresso parte un percorso politico ambizioso, fatto di passione, idee e partecipazione, per riportare merito, libertà e responsabilità al centro dell’attenzione e delle iniziative. Il Partito Liberaldemocratico ha scelto, in questa fase di non partecipare alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, ma non farà mancare, anche in questa delicata fase politica ed istituzionale, il proprio contributo al dibattito per una Puglia più presente, in quanto dinamica realtà meridionale, nello scenario nazionale ed in quello europeo. Con questo Congresso, il Partito Liberaldemocratico di Puglia compie un passo decisivo verso una struttura politica e organizzativa solida, consolidando una crescita che guarda al futuro con determinazione e visione”.

