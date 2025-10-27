Edizione n° 5867

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CRONACA // Arrestato in Calabria Alessio Ricco, era latitante
27 Ottobre 2025 - ore  09:14

Regionali: a Foggia rischio esclusioni per più liste, attesa la decisione del Tribunale

ESCLUSIONI Regionali: a Foggia rischio esclusioni per più liste, attesa la decisione del Tribunale

Più liste e candidati risultano a rischio esclusione, e la decisione finale è ora nelle mani dell’ufficio centrale circoscrizionale

TRIBUNALE FOGGIA, INTERNO (PH ENZO MAIZZI)

TRIBUNALE FOGGIA, INTERNO (PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Clima teso a Foggia in vista delle elezioni regionali: più liste e candidati risultano a rischio esclusione, e la decisione finale è ora nelle mani dell’ufficio centrale circoscrizionale, che si è riservato di pronunciarsi nelle prossime ore sulle controdeduzioni presentate questa mattina, 27 ottobre, presso il Tribunale Civile.

Il caso più rilevante riguarda Forza Italia, che ha depositato la propria difesa sulla validità della dichiarazione di presentazione delle candidature, firmata da un parlamentare della Repubblica e non da un notaio. Secondo il legale del partito, prof. Follieri, la legge nazionale consentirebbe tale procedura e, in quanto norma concorrente, dovrebbe prevalere su quella regionale che non ha ancora recepito la modifica.

Situazione delicata anche per la coalizione Lega–Udc–Nuovo Psi: presenti in commissione Joseph Splendido, Napoleone Cera e Giusy Moscatelli, insieme all’on. Anna Rita Tateo, per chiarire la posizione del candidato di Cagnano Varano, Antonio Tancredi detto Tonino Caruso, la cui documentazione conterrebbe un certificato di residenza errato, relativo al padre anziché al diretto interessato. Anche in questo caso, i giudici si sono riservati la decisione.

Sul tavolo anche le osservazioni rivolte ai Popolari di Gianni Stea, poiché la presentazione della lista risulterebbe firmata da un delegato non iscritto nelle liste elettorali del Comune di Foggia. A seguire, è stata esaminata la posizione della lista “Alleanza civica per la Puglia”, che sostiene Sabino Mangano: nella documentazione mancava la liberatoria per l’uso dei simboli dei movimenti “Marziani di Puglia” e “Nex Italia”.

Ora il Tribunale di Foggia dovrà pronunciarsi entro 24 ore dalla chiusura del verbale. Qualora le esclusioni fossero confermate, i ricorsi potranno essere presentati all’ufficio centrale della Corte d’Appello di Bari. La partita, dunque, è ancora aperta e le prossime ore saranno decisive per capire quali liste potranno effettivamente correre alle regionali nel collegio foggiano.

Lo riporta foggiatoday.it.

