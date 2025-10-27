Edizione n° 5867

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CRONACA // Arrestato in Calabria Alessio Ricco, era latitante
27 Ottobre 2025 - ore  09:14

San Severo: salario minimo negli appalti, Sderlenga incalza il Comune

APPALTI San Severo: salario minimo negli appalti, Sderlenga incalza il Comune

Il consigliere comunale ha presentato una nuova interrogazione scritta in merito alla mancata applicazione della mozione sul salario minimo

San Severo: salario minimo negli appalti, Sderlenga incalza il Comune

Francesco Sderlenga - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Politica // San Severo //

Il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato una nuova interrogazione scritta in merito alla mancata applicazione della mozione sul salario minimo, approvata dal Consiglio comunale il 23 aprile 2024. L’atto chiedeva di introdurre negli appalti e nelle concessioni del Comune di San Severo e delle società partecipate una clausola che garantisse almeno 9 euro lordi l’ora e il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali più rappresentativi.

La mozione era stata accolta all’unanimità dei presenti, impegnando l’Amministrazione a inserire tali tutele in tutti i bandi pubblici. Secondo Sderlenga, però, a distanza di mesi il provvedimento non risulta ancora attuato.

Con questa interrogazione, il consigliere chiede al sindaco e alla giunta di spiegare le ragioni dello stallo, illustrare eventuali passi compiuti fino a oggi e chiarire le tempistiche per l’applicazione concreta della misura.

«È un impegno approvato dal Consiglio – afferma Sderlenga – e riguarda la dignità del lavoro e la corretta applicazione dei contratti collettivi. Il Comune ha il dovere di garantire condizioni eque e trasparenti in tutti gli appalti pubblici».

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

