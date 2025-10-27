Sanità, via libera al contratto per 581mila professionisti

C’è il via libera definitivo al contratto per i lavoratori della Sanità. La firma definitiva al Ccnl 2022-2024 è arrivata nell’incontro all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), dove hanno sottoscritto il contratto i sindacati Nursind e Nursing up. Non hanno invece firmato Cgil e Uil, come già avvenuto per la preintesa siglata a giugno. Interessati al contratto sono 581mila professionisti tra infermieri, ostetriche e amministrativi. Previsti aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili.

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato il via libera definitivo al contratto del comparto Sanità spiegando: “La firma definitiva del contratto del comparto sanità 2022-2024 è un importante risultato per il settore. La trattativa è stata molto complicata, ma è fondamentale essere giunti alla fine. Ora bisogna guardare immediatamente al prossimo contratto 2025-2027 per dare continuità alla contrattazione”.