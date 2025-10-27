Edizione n° 5867

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Home // Economia // Sanità, via libera al contratto per 581mila professionisti

LAVORO Sanità, via libera al contratto per 581mila professionisti

I nuovi posti per infermieri, ostetriche e amministrativi. Previsti aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili

Sanità, via libera al contratto per 581mila professionisti

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Economia // Lavoro //

C’è il via libera definitivo al contratto per i lavoratori della Sanità. La firma definitiva al Ccnl 2022-2024 è arrivata nell’incontro all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), dove hanno sottoscritto il contratto i sindacati Nursind e Nursing up. Non hanno invece firmato Cgil e Uil, come già avvenuto per la preintesa siglata a giugno. Interessati al contratto sono 581mila professionisti tra infermieri, ostetriche e amministrativi. Previsti aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili.

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato il via libera definitivo al contratto del comparto Sanità spiegando: “La firma definitiva del contratto del comparto sanità 2022-2024 è un importante risultato per il settore. La trattativa è stata molto complicata, ma è fondamentale essere giunti alla fine. Ora bisogna guardare immediatamente al prossimo contratto 2025-2027 per dare continuità alla contrattazione”.

“Gli aumenti medi sono pari a circa 170 euro mensili – ha proseguito -. Con importanti incrementi delle indennità specifiche, tra cui quella del pronto soccorso, che può arrivare anche a 500 euro. Importanti anche gli arretrati visto che il contratto viene firmato nel 2025. Ora dobbiamo rendere effettivi gli stanziamenti per la tornata contrattuale 2025-2027″.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

