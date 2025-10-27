Edizione n° 5867

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Sequestrata struttura ricettiva abusiva sul litorale di Zapponeta: 30 manufatti e due piscine sotto sigilli

ZAPPONETA Sequestrata struttura ricettiva abusiva sul litorale di Zapponeta: 30 manufatti e due piscine sotto sigilli

Durante il sopralluogo presso la struttura ricettiva interessata, situata in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Zapponeta (FG) – Un’operazione congiunta di polizia ambientale ha portato al sequestro di una vasta area sul litorale di Zapponeta, dove sono stati rinvenuti numerosi manufatti edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione.
L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente Marino della Direzione Marittima di Bari, con la collaborazione della Polizia Locale di Zapponeta.

Durante il sopralluogo presso la struttura ricettiva interessata, situata in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali, classificata come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Interesse Comunitario (SIC), gli ispettori hanno riscontrato la presenza di numerosi manufatti abusivi, tra cui due piscine e diversi locali tecnici.

Considerata la complessità delle opere, è stato richiesto l’intervento di un tecnico comunale che ha confermato la totale assenza di titoli edilizi, sismici, paesaggistici e impiantistici. Le verifiche hanno portato al deferimento dei responsabili per violazioni alle normative edilizie e ambientali: in particolare, agli artt. 31 e 44 del D.P.R. 380/2001, agli artt. 142, 146, 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e agli artt. 733 bis e 734 del codice penale, relativi alla distruzione o deterioramento di habitat protetti e al deturpamento di bellezze naturali.

Complessivamente, il sequestro ha riguardato circa 1.600 metri quadrati di superficie, comprendenti trenta manufatti abusivi, le due piscine e altre strutture a servizio della struttura ricettiva.
Il provvedimento di sequestro è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono tuttora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare: eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nel contraddittorio tra le parti in sede processuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

