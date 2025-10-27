Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia

Ogni anno nel nostro Paese si registrano oltre 750.000 infezioni delle vie urinarie, con un incremento annuo del 18% e un uso scorretto degli antibiotici che riguarda fino a 4 pazienti su 10. Questo comportamento, sempre più diffuso, sta alimentando in modo significativo il problema della resistenza antimicrobica, una delle principali emergenze sanitarie nazionali. A denunciarlo è Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia e docente dell’Università di Foggia.

Secondo Carrieri, l’abuso di antibiotici e l’automedicazione sono tra i fattori più preoccupanti: molti pazienti, alle prese con infezioni ricorrenti, tendono infatti a riutilizzare farmaci presi in passato senza consultare il medico, spesso scegliendo antibiotici non indicati o inutili nei casi in cui l’infezione non è batterica. Questo atteggiamento favorisce la diffusione di germi resistenti e rende le cure future sempre più difficili.

Carrieri sottolinea la necessità di evitare il fai-da-te e rivolgersi sempre al medico di base, ricorrendo nell’attesa a antinfiammatori, idratazione e regolazione dell’intestino, in attesa dell’esame delle urine, indispensabile per identificare batterio e terapia corretta. L’assunzione impropria di antibiotici, inoltre, non è priva di rischi, potendo causare danni a reni, fegato e intestino.

La situazione è già critica: fino al 50% dei ceppi di Escherichia coli, responsabile della maggior parte delle infezioni urinarie, risulta resistente ad almeno tre classi di antibiotici, mentre il 30-50% è ormai insensibile ai farmaci più comuni. Sempre più frequenti, inoltre, sono le infezioni da batteri multiresistenti nei pazienti ospedalizzati o portatori di catetere.

Per contrastare questa emergenza, la Società Italiana di Urologia ha avviato programmi di formazione, ricerca su nuove molecole e progetti di antibiotic stewardship, che hanno già dimostrato di poter ridurre le prescrizioni inappropriate senza compromettere la sicurezza dei pazienti. Sul fronte diagnostico stanno emergendo anche nuovi biomarcatori per l’individuazione precoce delle infezioni, sebbene non ancora di uso clinico diffuso.

Carrieri conclude con un appello: serve responsabilità da parte di medici, istituzioni e cittadini, perché la battaglia contro la resistenza agli antibiotici riguarda la salute di tutti.

Lo riporta ansa.it.