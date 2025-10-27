Tatuaggi: rischio tumori fino a quattro volte superiore per chi li ha

Un nuovo studio internazionale suggerisce che i tatuaggi possono essere associati a un rischio più elevato di tumori della pelle e linfomi. La ricerca, condotta su gemelli danesi, ha evidenziato un rischio fino a quattro volte superiore in alcuni casi e del 62% in altri, confermando dati precedenti che indicavano un aumento del 21% di probabilità di linfoma per chi si tatua.

La particolarità dello studio risiede nell’uso dei gemelli, che condividono genetica e ambiente di vita, permettendo di isolare l’impatto dei tatuaggi rispetto ad altri fattori di rischio. I dati provengono dal Danish Twin Tattoo Cohort, una coorte di circa 6.000 gemelli danesi, con studi approfonditi su 2.367 gemelli e un’analisi caso-controllo su 316 individui nati tra il 1960 e il 1996.

Il team internazionale, guidato dal professor Signe Bedsted Clemmensen dell’Università della Danimarca Meridionale, ha incrociato i dati dei tatuaggi con le diagnosi di cancro presenti nel Danish Cancer Registry. I risultati mostrano che il gemello tatuato aveva un rischio superiore di tumore rispetto al fratello o alla sorella non tatuata. In particolare:

Rischio 1,62 volte maggiore di qualsiasi tumore della pelle (escluso il carcinoma basocellulare) nello studio caso-controllo.

di qualsiasi tumore della pelle (escluso il carcinoma basocellulare) nello studio caso-controllo. I tatuaggi di dimensioni superiori al palmo di una mano aumentano il rischio rispettivamente di 2,37 e 2,73 volte per tumori della pelle e linfomi.

per tumori della pelle e linfomi. Nella coorte casuale di gemelli, il rischio di cancro della pelle era quasi quattro volte superiore (3,91), mentre per il carcinoma basocellulare era 2,83 volte più alto.

Gli autori ipotizzano che il rischio derivi dall’accumulo di inchiostro nei linfonodi, dove il sistema immunitario lo percepisce come sostanza estranea, attivando infiammazione cronica che potrebbe favorire mutazioni cellulari e sviluppo tumorale. L’ematologo Henrik Frederiksen sottolinea che non si tratta di un legame causale certo, ma di un’associazione significativa che richiede ulteriori studi.

Gli scienziati invitano a approfondire i meccanismi alla base della carcinogenesi legata all’inchiostro dei tatuaggi, al fine di migliorare la prevenzione e tutelare la salute pubblica. La ricerca completa è stata pubblicata su BMC Public Health con il titolo “Tattoo ink exposure is associated with lymphoma and skin cancers – a Danish study of twins”.

Lo riporta fanpage.it.