Tragico incidente sulla Salaria: due morti a San Giovanni Reatino

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 5:30, lungo la via Salaria, all’altezza di San Giovanni Reatino. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due automobili, costato la vita a due persone.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per chiarire la dinamica del tragico impatto.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude che all’origine dello scontro possano esserci un’invasione di corsia o un colpo di sonno. Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di rianimare le vittime, ma per entrambe non c’è stato nulla da fare.

A seguito dell’incidente, il traffico sulla Salaria ha subito forti rallentamenti: i veicoli diretti verso Roma sono stati deviati lungo la Turanense, in direzione Rocca Sinibalda, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Un’altra tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la Salaria, una delle arterie più trafficate e purtroppo spesso teatro di incidenti gravi.

Lo riporta rietilife.com