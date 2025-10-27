Trinitapoli: addio al campione di ciclismo Damiano Capodivento

La comunità di Trinitapoli si stringe nel dolore per la scomparsa di Damiano Capodivento, figura simbolo dello sport cittadino e protagonista di una brillante carriera nel ciclismo professionistico. Con il suo talento e la sua determinazione, Capodivento ha contribuito a far conoscere il nome della sua città nel panorama nazionale.

Una carriera nata in giovane età

Nato a Trinitapoli il 10 marzo 1943, Capodivento iniziò a distinguersi sin da giovanissimo nelle gare locali. Dopo le prime affermazioni, tra cui il successo nel “Giro del Mandamento”, fu notato nel 1959 dalla società sportiva Lanotte di Barletta, con la quale iniziò ufficialmente l’attività agonistica nel 1960. Tra i 17 e i 20 anni ottenne oltre cento vittorie, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del ciclismo italiano.

Dalle vittorie giovanili al professionismo

Convocato dal commissario tecnico Elio Rimedio, partecipò al Tour de l’Avenir, dove conquistò un secondo posto di tappa. Nel 1966 realizzò il sogno del professionismo entrando nell’Unione Sportiva Vittadello, al fianco di grandi nomi del ciclismo dell’epoca. Nel 1967 passò al team Max Meyer e nel 1968 alla formazione GBC di Aldo Moser, con la quale prese parte al Giro d’Italia.

Una tappa indimenticabile al Giro del 1968

Resta nella memoria dei tifosi la tappa del 7 giugno 1968, da San Marino a Foligno: in quel giorno, dopo aver appreso la nascita della figlia Francesca, Capodivento trovò la forza per una fuga solitaria che gli regalò popolarità e ammirazione.

Una vita sempre legata al ciclismo

Dopo il ritiro nel 1969, si trasferì nel Varesotto, dove continuò a coltivare la sua passione fondando nel 1975 un’attività dedicata alla produzione e vendita di biciclette, rimanendo per sempre vicino al mondo delle due ruote.

Il cordoglio della città

Il sindaco Francesco Di Feo, l’assessore allo sport Giovanni Landriscina e l’intera Amministrazione Comunale hanno espresso profondo cordoglio, ricordando Capodivento come un uomo umile, un atleta di valore e un orgoglio per Trinitapoli. L’intera cittadinanza si unisce al dolore della famiglia, alla quale vanno le più sentite condoglianze.

La città saluta uno dei suoi figli più illustri, custode di una storia sportiva che resterà impressa nella memoria collettiva.