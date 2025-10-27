Edizione n° 5866

BALLON D'ESSAI

MALAMOVIDA // Foggia. Via Le Maestre: giovane massacrato dal branco per una ragazza. Passanti lo salvano dal linciaggio
26 Ottobre 2025 - ore  14:56

CALEMBOUR

SICUREZZA // Esplosioni bancomat. A Stornara, il sindaco Nigro chiede l’intervento del Ministro e del Prefetto
26 Ottobre 2025 - ore  11:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Valeria Di Maggio candidata con Forza Italia: “Una voce giovane per una Puglia che offre opportunità”

REGIONALI Valeria Di Maggio candidata con Forza Italia: “Una voce giovane per una Puglia che offre opportunità”

Una candidatura che punta a coniugare innovazione, gioventù e competenza, nel segno di una Puglia più attenta

Valeria Di Maggio candidata con Forza Italia: “Una voce giovane per una Puglia che offre opportunità”

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Dopo l’esperienza alle elezioni comunali del 2024, dove aveva raccolto 93 preferenze nella lista di Forza Italia, Valeria Di Maggio torna in campo per una nuova sfida politica: la candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nelle file del partito azzurro, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono.

Originaria di San Giovanni Rotondo, Di Maggio è laureata in Scienze Infermieristiche e attualmente lavora a Modena, presso l’Hesperia Hospital. È inoltre iscritta al corso di laurea in Comunicazione, Relazione Pubblica e Tecnologie Digitali all’Università di Foggia, con l’obiettivo di ampliare le proprie competenze nel campo della comunicazione e del marketing.

Coordinatrice dei Giovani di Forza Italia di San Giovanni Rotondo, la candidata si presenta come una rappresentante della nuova generazione azzurra, animata – come dichiara – da una visione politica basata su ascolto, partecipazione e impegno concreto verso i cittadini: “Credo in una politica fatta di ascolto, partecipazione e impegno reale verso i cittadini. La mia candidatura nasce dal desiderio di portare una voce giovane ma consapevole, capace di rappresentare chi vive le difficoltà quotidiane e sogna una Puglia che offra più opportunità ai suoi giovani.”

Oltre all’impegno politico e professionale, Valeria Di Maggio è anche content creator su Instagram, TikTok e Facebook. Si occupa della realizzazione di contenuti multimediali, della gestione di campagne pubblicitarie per aziende locali e nazionali, nonché della promozione di eventi e brand. Ha maturato esperienze anche nella conduzione di programmi ed eventi televisivi e live, portando così nel suo percorso politico una conoscenza diretta dei linguaggi digitali e della comunicazione contemporanea.

Una candidatura che punta a coniugare innovazione, gioventù e competenza, nel segno di una Puglia più attenta ai bisogni delle nuove generazioni e capace di valorizzare i propri talenti, anche fuori dai confini regionali.

Lo riporta Foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.