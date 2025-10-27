Valeria Di Maggio candidata con Forza Italia: “Una voce giovane per una Puglia che offre opportunità”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Dopo l’esperienza alle elezioni comunali del 2024, dove aveva raccolto 93 preferenze nella lista di Forza Italia, Valeria Di Maggio torna in campo per una nuova sfida politica: la candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nelle file del partito azzurro, a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono.

Originaria di San Giovanni Rotondo, Di Maggio è laureata in Scienze Infermieristiche e attualmente lavora a Modena, presso l’Hesperia Hospital. È inoltre iscritta al corso di laurea in Comunicazione, Relazione Pubblica e Tecnologie Digitali all’Università di Foggia, con l’obiettivo di ampliare le proprie competenze nel campo della comunicazione e del marketing.

Coordinatrice dei Giovani di Forza Italia di San Giovanni Rotondo, la candidata si presenta come una rappresentante della nuova generazione azzurra, animata – come dichiara – da una visione politica basata su ascolto, partecipazione e impegno concreto verso i cittadini: “Credo in una politica fatta di ascolto, partecipazione e impegno reale verso i cittadini. La mia candidatura nasce dal desiderio di portare una voce giovane ma consapevole, capace di rappresentare chi vive le difficoltà quotidiane e sogna una Puglia che offra più opportunità ai suoi giovani.”

Oltre all’impegno politico e professionale, Valeria Di Maggio è anche content creator su Instagram, TikTok e Facebook. Si occupa della realizzazione di contenuti multimediali, della gestione di campagne pubblicitarie per aziende locali e nazionali, nonché della promozione di eventi e brand. Ha maturato esperienze anche nella conduzione di programmi ed eventi televisivi e live, portando così nel suo percorso politico una conoscenza diretta dei linguaggi digitali e della comunicazione contemporanea.

Una candidatura che punta a coniugare innovazione, gioventù e competenza, nel segno di una Puglia più attenta ai bisogni delle nuove generazioni e capace di valorizzare i propri talenti, anche fuori dai confini regionali.

