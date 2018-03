Festa della solidarietà a Manfredonia

Di:

Manfredonia. L’ultima edizione della festa della solidarietà in onore dei donatori soci dell’AVIS di Manfredonia, tenutasi presso il teatro comunale “Lucio Dalla” il 20 ultimo scorso, che ha visto una straordinaria partecipazione di donatori e di tanti altri cittadini, tanto è che il teatro era pieno in ogni ordine di posti, si è chiusa con grandissimo successo. La nutritissima partecipazione sta a testimoniare l’affetto di tutti nei confronti dell’Associazione e il nobile sentimento del donatore di sangue verso l’umanità intera. Grazie ai donatori e a tutti indistintamente i soci che con la loro azione di umiltà, di gratuità e di volontarietà contribuiscono ad aiutare, in modo silenzioso, tanti sofferenti. I soci benemeriti premiati sono quelli che hanno effettuato da otto donazioni in poi. Durante la manifestazione sono stati salutati e si è ringraziato tutte le Autorità, gli ospiti e gli artisti che si sono esibiti.

Lo spettacolo comico musicale condotto da “i Forbicioni” Lello & Franco meritano una citazione particolare, assieme al Maestro Matteo Guerra, per le emozioni e le ilarità che hanno saputo regalare ai tutti indistintamente i cittadini presenti. Il ringraziamento nei loro confronti non è una semplice formalità; ma, la testimonianza della stima e dell’apprezzamento verso questi amici che hanno intimamente radicato i valori della solidarietà.

NON SOLO SANGUE

Quest’anno, all’interno dell’evento, Vi è stato un altro momento nobile prodotto, se pure con molti sforzi, in favore degli Istituti Superiori, avendo l’AVIS donato n. 4 defibrillatori (AED Heart ON A10) a:

– Polo Tecnico ITIS – ITN – ITG

– Liceo Scientifico “G: GALILEI”

– Istituto Tecnico Economico Statale “TONIOLO”

– I.S.I.S.S. “A.G. RONCALLI”

per testimoniare la vicinanza dell’Associazione verso la scuola e per stare vicino ai tanti studenti donatori.

A conclusione della manifestazione i rappresentanti dell’AVIS hanno ringraziato l’Amministrazione Comunale per la messa a disposizione del teatro e i gestori dello stesso per la fattiva collaborazione offerta; e, naturalmente, come da tradizione, hanno rivolto a tutti l’invito ad entrare a far parte della Loro grande famiglia quali collaboratori e, ove possibile, da donatori AVIS.

