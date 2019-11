A pesca di rifiuti nel Porto di Manfredonia

Saranno 10 i pescherecci che, sbarcheranno nel Porto di Manfredonia i rifiuti raccolti in mare durante la nottata di pesca. Rifiuti che verranno sottoposti a un primo monitoraggio direttamente al Porto, prima di essere conferiti in modo idoneo per la caratterizzazione.

L’iniziativa, giunta al suo secondo anno di sperimentazione, si svolge nell’ambito di Clean Sea Life, progetto cofinanziato dall’Unione Europea, che ha come obiettivo quello accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini e di promuoverne l’impegno attivo e costante.

Una sfida complessa e globale, quella della plastica in mare, che a Manfredonia viene affrontata con il coinvolgimento dei pescatori professionali, e con la fondamentale collaborazione del Comune di Manfredonia, della Capitaneria di Porto di Manfredonia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Grazie alla sinergia con le istituzioni locali sarà possibile raccogliere informazioni sulla natura e quantità di rifiuti presenti sui fondali e mettere a punto un sistema per la loro gestione e smaltimento.

All’incontro con la stampa parteciperanno:

Federica BARBERA, Ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente, Rappresentante progetto Clean Sea Life

Pietro BIANCO, Direttore del Dipartimento esercizio porto di Bari, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Maria Sipontina CIUFFREDA, Dirigente ad Interim 6 Settore, Comune di Manfredonia

TV (CP) Roberto COLUCCIELLO, Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale, Capitaneria di Porto di Manfredonia

Giovanni FURII, Responsabile CRTM Manfredonia di Legambiente

Eleonora BRIONNE, Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla

Il progetto Clean Sea Life, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE, ha l’obiettivo di contrastare l’accumulo dei rifiuti marini lungo le coste italiane attraverso azioni di sensibilizzazione e la diffusione di buone pratiche di gestione fra gli operatori e autorità locali, regionali e nazionali. Capofila del progetto è il Parco Nazionale dell’Asinara, in collaborazione con i partner CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente, MedSharks, MPNetwork; il progetto è iniziato a settembre 2016 e terminerà nel 2020.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cleansealife.it