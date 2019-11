“Adottate, per favore”. E’ “Canopolis Day” a Foggia

Foggia. Domenica 1° dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 organizziamo il “Canopolis Day”, per dare visibilità ai Randagi della città di Foggia, ospiti del nostro Rifugio e per sensibilizzare la cittadinanza all’adozione.

Se state pensando di adottare un cane,se vi fa piacere donare cibo,se avete coperte, piumoni che non usate più, se volete conoscere la nostra piccola realtà, non potete assolutamente mancare, domenica 1° dicembre dalle 10:00 alle 15:00 al Canopolis Day presso il rifugio Canopolis di “Protezione Animali Foggia” (Traversa di fronte all’aeroporto civile Gino Lisa. Per maggiori infomazioni chiamare il 330436344).

Scegliete voi come essere vicini ai “Canopolini”, venite a conoscerli e a passare una giornata in loro e compagnia.

Vi aspettiamo numerosi‼‼

