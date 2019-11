Bilancio, Campo: “Consolidate le fondamenta del buon governo pugliese”

Dichiarazione del presidente del Gruppo Partito Democratico del Consiglio regionale,, in seguito all’approvazione di assestamento e variazioni al bilancio 2019 e pluriennale 2020-2021.

“Il bilancio approvato a maggioranza nella seduta fiume del Consiglio regionale rafforza gli investimenti effettuati per garantire più salute ai pugliesi, interviene su alcune crisi specifiche e, più complessivamente, consolida le fondamenta del modello di buon governo costruito in Puglia: più servizi e meno tasse.

Il fondo per le Aziende Sanitarie Locali è stato arricchito con lo stanziamento aggiuntivo di 9 milioni di euro ed è stato incrementato, più 4 milioni di euro, l’investimento nella formazione medica specialistica.

Sono state poste le basi normative per il riequilibrio finanziario e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, con l’intento dichiarato di tagliare gli sprechi, ed è stato previsto l’investimento di 20 milioni di euro nel miglioramento della qualità dei servizi offerti e dei mezzi su cui viaggiano i pugliesi.

Complessivamente, la manovra ha un valore di 50 milioni e contiene anche uno stanziamento straordinario di 450.000 euro a favore delle marinerie comprese nel tratto di costa che va da Manfredonia a Bari, con l’intento di alleviare gli effetti della persistente crisi strutturale e dell’ulteriore periodo di fermo delle attività.

Avverto anche il dovere di sottolineare la sensibilità dell’intero Consiglio regionale che ha scelto di ritirare tutti i singoli emendamenti che avrebbero comportato un impegno di spesa nell’anno delle elezioni: piuttosto che alla distribuzione di ‘mance’ territoriali si è pensato al bene della Puglia e dei pugliesi”./comunicato