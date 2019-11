Bilancio, FdI: “23 milioni di euro per mettere toppe disastri Emiliano”

Dichiarazione congiunta dei Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

“Un Rendiconto che doveva essere approvato a luglio e che arriva in Consiglio regionale a fine novembre, dopo 4 mesi! Mai successo prima, così come le variazioni al Bilancio per 23 milioni di euro che servono solo a mettere toppe qui e là senza nessuna programmazione, senza nessuna visione futura della Puglia che vogliamo, ma solo il tentativo di mettere toppe ai tanti, troppi disastri provocati da questa maggioranza di centrosinistra a guida Emiliano.

Insomma, tanti finanziamenti a pioggia per non scontentare nessuno della maggioranza, per calmare i tanti mal di pancia! Una fotografia desolante di un centrosinistra a guida Emiliano, che evidenzia la totale incapacità e incompetenza di saper governare. I pugliesi, però, stiano tranquilli: siamo in dirittura d’arrivo! Questa maggioranza ha i giorni contati”.