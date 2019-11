Cerignola, folle inseguimento per le vie della città: arrestato

L’uomo, alcune sere fa, al volante di una Fiat Panda non aveva ottemperato all’alt dei militari impegnati in un posto di controllo lungo la centralissima via Roma, innescando così un inseguimento a folle velocità tra le vie della città ofantina, provocando una situazione di generale pericolo per gli altri utenti della strada e per gli stessi militari, che molto abilmente avevano comunque evitato un impatto frontale con la sua auto, portata dal fuggitivo a compiere un inaspettato testa-coda nel corso della spericolata fuga.

Dopo un lungo inseguimento per le vie del centro il 28enne era finalmente stato raggiunto dai Carabinieri che, dopo essere riusciti a bloccargli la strada, lo avevano dovuto rincorrere anche a piedi.

Nel corso del controllo era poi emerso che la sua auto era sprovvista di copertura assicurativa, mentre addosso gli era stata trovata anche una dose di cocaina. Sia l’auto che la sostanza stupefacente erano quindi state sottoposte a sequestro.

Condotto in caserma, il 28enne era stato finalmente dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, dove si trova tuttora in applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari che il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto nei suoi confronti a seguito della convalida dell’arresto. L’arrestato è stato anche segnalato alla Prefettura di Foggia quale assuntore di sostanze stupefacenti e la sua patente è stata ritirata.