Coppia di foggiani accoltellati per strada a Firenze

L’aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 7 e 30.. Grave la donna colpita ad un fianco e trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio. Feriti anche l’uomo ed il cane. Dalle indagine degli inquirentidurante un agguato avvenuto all’uscita di un locale, sempre a Porta Romana.

L’uomo rimasto ferito ad un fianco e l’uomo fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, un fiorentino di 54 anni, avrebbero dato agli inquirenti versioni discordanti in merito all’accaduto ed alla loro conoscenza reciproca. La donna di 39 anni, invece, ricoverata in codice rosso, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e non sarebbe adesso in pericolo di vita.

Fonte: quinewsfirenze.it