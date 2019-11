“Drink for Tree”, l’assessore De Martino ringrazia il Leo Club Foggia Host

“L’impegno civico, in particolare quando si muove nel campo dell’ambiente, è un elemento di straordinaria positività per una comunità. È per questo che l’iniziativa realizzata dal Leo Club Foggia Host rappresenta un esempio, una dimostrazione del valore dell’associazionismo e, nello stesso tempo, di amore per Foggia.

Ai dirigenti del Leo Club Foggia Host va quindi il mio grazie per l’evento Drink for Tree, attraverso la quale sono stati messi a dimora numerosi arbusti sul viale della Stazione, cioè in una delle zona della città che maggiormente merita attenzione. Grazie allo staff dell’enoteca Uvarara, alla società ‘Foggia più verde’, alla società L&S Costruzioni, all’associazione ‘Amici del Viale’ per aver reso possibile un gesto che è forma e sostanza, che ha un valore simbolico straordinario nel suo rappresentare la Foggia che non smette di credere che insieme si possa costruire una città migliore.

È di questi esempi che abbiamo bisogno. È di queste azioni che dobbiamo fare tesoro, affiancando e supportando, politicamente ed istituzionalmente, quelle realtà che hanno voglia di definire un orizzonte di fiducia nel futuro, con ottimismo e passione”.