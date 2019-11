Foggia. Ecco la squadra del Magnifico Rettore Limone (foto)

Foggia, 27 novembre 2019. “Vedo molte possibilità di crescita. La nostra Università sarà certamente capace di diventare un punto di riferimento non solo per la Capitanata e la Regione, ma per l’intera area mediterranea”.

Stamani, mercoledì 27 novembre, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Pierpaolo Limone, ha presentato la squadra dei delegati per il prossimo triennio 2019-2022.

Alla conferenza stampa è intervenuto, altresì, il Prorettore Vicario con delega al Personale prof. Agostino Sevi.

“Questa mattina abbiamo presentato la squadra dei Delegati, un team ampio per tutti i progetti che l’Università ha in cantiere – dichiara il prof. Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di Foggia -. Ad ognuno di loro va il mio ringraziamento per quello che faranno a supporto della nostra comunità. Ogni delega rappresenta un’azione che mira a rendere l’Ateneo sempre più centrale. In questi primi venti anni l’Università di Foggia ha raggiunto risultati eccellenti, merito delle precedenti Governance, ma, ora, l’ambizione è essere sempre più riconoscibili per Ricerca, Innovazione e Terza Missione, con la centralità dei nostri studenti”.

“Nelle prossime settimane avvieremo un grande processo di consultazione, una progettazione partecipata sulla programmazione strategica di Ateneo, per sviluppare le diverse e molteplici azioni che abbiamo in mente e per fare ciò abbiamo pensato a una conferenza di Ateneo, in programma durante le giornate dell’11, 12 e 13 dicembre. Questo il primo appuntamento rivolto al Territorio che diventerà sempre più protagonista per noi”.