Foggia Film Festival 2019: arriva Pupi Avati

il momento più atteso della 9^ edizione del: sul palco dell’Auditorium Santa Chiara, il regista, ospite d’onore della kermesse che, per l’occasione, riceverà il

Per celebrare il famoso regista, sarà proiettato, alle ore 19,15 il suo film “Il nascondiglio”.

Al termine della proiezione, nell’ambito di “Lezioni di cinema, dialoghi con i maestri del cinema” , si svolgerà l’incontro con Pupi Avati. Dialoga con il regista, il giornalista Tony Di Corcia.

Interessanti anche le altre proiezioni in concorso nella medesima giornata: per lo Student Film Festival, presso il Cineporto di Foggia, saranno proiettati, a partire dalle ore 9.30, i film in concorso: “ARPAD” regia del Collettivo liceo artistico di Urbino, “FERMATA PREALPINO” del liceo “A. Calini” di Brescia, “THESE EMPTY HEAVY WORD” di Marcello Giovanni, dell’I.S. “Copernico-Manieri” di Roma. Tutti per la sezione High School.

Invece, per la sezione University, gareggiano i film: “DULCIAMARA” di Giovanni Merlini, Università Ca’ Foscari, Venezia; “I CATCH YOU” di Lorenzo Mannino, Lombardia; “OGNI GIORNO” di Martina Galiè, Abruzzo.

Nel pomeriggio si riprende, nell’ambito del Festival, dalle ore 17,15 presso l’Auditorium Santa Chiara, con il documentario in concorso “ANI, LE MONACHE DI YAQEN” di Eloise Barbieri.

A chiusura della giornata invece cortometraggi: in concorso: “ASOCIAL WORD” di Mattia Trezza, “DIA” regia di Raffaele Brunelli; “IL NOME CHE MI HAI SEMPRE DATO” di Giuseppe Alessio Nuzzo, “PRENDITI CURA DI ME” di Mario Vitale.

E ancora: “INSANE LOVE” di Eitan Pitigliani. “DEVE ESSERE SUCCESSO QUALCOSA” regia Antonio Amore. “LA NOTTE PRIMA” di Anna Maria Liguori e, infine, “IN HER SHOES” di Maria Iovine.

Previsti, durante le proiezioni, gli interventi di registi e attori.

Per approfondire il programma del festival e le schede dei film: www.foggiafilmfestival.it.

Student Film Festival è un’iniziativa sostenuta e realizzata con Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia.

ll Foggia Film Festival è sostenuto, promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm e Apulia Digital Maker, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Partners FFF 2019: Coop Alleanza 3.0 e Rosso Gargano.