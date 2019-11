Foggia, “Nostra Madre Icona Venere” per il Writer’s corner de La Magna Capitana

Foggia – Inaugurato lo spazio Writer’s corner della Biblioteca provinciale La Magna Capitana lunedì 25 novembre. E presentato, in tale spazio, nel corso della serata, il libro “Nostra Madre Icona Venere” di Fabrizio Errico.

Un libro, questo, che parla al cuore di tutti. Di tutti i foggiani, soprattutto. Un libro che prova a raccontare la Madonna dei sette veli con un viaggio interiore e spirituale del protagonista da Antiochia a Foggia.

Un viaggio fuori dal tempo e dallo spazio, secondo il ritmo del flusso di coscienza, “Un monologo e una riflessione sull’identità foggiana non facile da ricostruire” come suggerisce, nel dialogo con l’Autore, Geppe Inserra, giornalista di lunga esperienza, fin dagli anni 70, autore di libri di rilievo, tra cui ‘Decennio debole’, e del blog Lettere Meridiane, che aggiunge “Un identità che può essere correlata all’Icona Vetere per la parte più profonda”.

Coinvolgente il dibattito realizzatosi tra i convenuti sulle sollecitazioni e le provocazioni provenienti dal testo e dal commento che ne ha fatto l’Autore.

‘Nostra Madre Icona Venere’, tanto per cominciare, secondo le intenzioni di Fabrizio Errico, non vuole essere un testo storiografico, né un’agiografia. L’Autore non parla mai direttamente della Madonna nel suo testo, questo secondo uno schema per cui si parla di Dio solo non parlandone. E quasi a volerne rappresentare la sua intangibilità.

“Un’intangibilità che può essere letta come un omaggio alla Madonna e al suo essere velata” precisa l’Autore che aggiunge: “E, in verità, la madonna rappresenta se stessa in questo essere coperta. Quasi una provocazione ai cittadini. Come coprire la verità”.

Attraversa la narrazione, un continuo rincorrersi di miti e simboli, in una ricerca febbrile, accentuata da una punteggiatura ricorrente e impetuosa, di quella che potrebbe essere considerata la vera origine, la vera identità di Foggia. E si sviluppa nel testo, a tal proposito, anche una grande discussione critica.

Ma “Questa identità possibile alla fine non si salda”, secondo l’opinione di Fabrizio Errico.

Il libro, dunque, tenta un approccio stimolatorio invitando il cittadino foggiano ad una ricostruzione di tipo morale, civile, culturale della propria identità.

Ed è, nel contempo, profondamente religioso pur non essendo religioso con citazioni che vengono dal testo sacro, la Bibbia.

Si avverte, inoltre, lo stile narrativo tipicamente teatrale dell’uomo da palcoscenico.

Fabrizio Errico, infatti, pur essendo laureato in giurisprudenza, ha abbandonato quasi subito la carriera forense per dedicarsi totalmente al Teatro.

Oggi è attore teatrale, drammaturgo, poeta, filosofo, saggista, esegeta. Calca il palcoscenico del Teatro Regio di Capitanata, anche come regista.

È speaker radiofonico su Radio NOVA IONS 97.

…”Questo libro non doveva essere scritto! Ora, almeno, non dovrebbe essere letto!” scrive l’Autore in una delle sue frasi provocatorie nella prefazione suggerendo poi “Qui c’è la via che conduce alla sublimazione estatica. Qui, si prega! Leggimi chiudendo gli occhi. Ora… Silenzio!”.

Daniela Iannuzzi