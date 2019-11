Foggia. “Violenza sulle donne. Gli aggressori? Lupi travestiti da agnelli”

Sono lupi travestiti da agnelli.

Passato nebuloso: se è diventata una donna forte è perché ha scalato montagne, attraversato mari in burrasca uscendone vincente.

Adesso nulla le fa paura né teme alcuno. Intendo esprimere questo pensiero in modo chiaro, semplice perché ritengo che l’uso corretto della sintassi possa apppiattirlo e farne perdere la spontaneità e l’incisività.

È stata vittima di violenza non solo fisica ma anche psicologica che è quella più subdola.

Vi ripetono che siete delle fallite, vi denigrano talvolta anche davanti alle persone, vi dicono che senza di loro sarete delle inette, addirittura che senza di loro non potreste vivere. Vi plagiano a tal punto che finirete per crederci, pensate che davvero la colpa per ogni bazzecola sia sempre ed unicamente vostra.

Se vi picchiano poi fanno finta di chiedere scusa ma è solo pura finzione…il giorno dopo è punto e a capo.

Finché non accade qualcosa di imprevedibile: si inizia a squarciare il velo che vi ricopriva gli occhi ed iniziate a guardare la realtà sotto una diversa luce..

E, man mano che il velo si squarcerà, riuscirete a liberarvi dalle vessazioni diventate ormai veri e propri macigni.

Inizierete a prendere consapevolezza di ciò che vi stia accadendo ed inizierete a rivoltarvi.

Non so esattamente quale meccanismo si sia innescato, ma, nel momento in cui vi rivolterete, inizierete a riacquistare il vostro posto nella storia,cioè ad esistere…perché fino ad allora non siete esistite, siete state poco meno di niente.

Lentamente vi riprendetete la vostra vita, riacquisterete la vostra dignità ed autostima…perché, ricordate,che dignità ed autostima viaggiano insieme.

Spesso i carnefici per un principio di inversione della colpa si fanno credere vittime…sono così subdoli da persuadervi a credere che la colpa di tutto sia sempre e solo attribuibile a voi. Sarete il capro espiatorio di tutto e tutti.

Sono dei mistificatori.

I carnefici, però, sono persone che avranno assistito ad episodi di violenza nei loro contesti familiari durante l’infanzia o l’adolescenza e quindi la storia, sappiamo bene, si ripete.

Sono individui che non sono riusciti a superare i traumi infantili e che quindi soffrono di disturbi psichici nel caso volessimo dare una minima giustificazione ai loro gesti…anche se non ci sono alibi che tengano.

O semplicemente sono lupi cattivi frustrati e falliti che riversano sugli altri i loro fallimenti e frustrazioni…allora vi si accusa di essere delle fallite, delle nullità…mentre invece sono loro dei falliti e delle nullità.

In questo secondo caso non c’è alcuna possibilità di assoluzione: il “j’accuse” è un atto dovuto. Non resta che denunciare ed allontanarli per sempre dalla vostra vita se ci tenete a salvaguardarla.

Perché la vita appartiene solo a voi, è sacra,non dovete permettere a nessuno di dissacrarla né di farvi rubare i sogni che sono soltanto vostri. Allora denunciate, date un taglio netto ai rami secchi prima che diventino veri e propri macigni.

Certo, occorre un grande atto di coraggio…lei ci è riuscita…e voi? Volate alto senza permettere a nessuno di tarparvi le ali, credete nei vostri sogni senza permettere a nessuno di rubarli né di scalfirli.

Se è diventata una donna libera, autonoma lo deve a quell’atto di coraggio fatto 20 anni fa…vi invito a fare altrettanto perché VALETE. Il termine coraggio contiene la desinenza latina “cor” che significa cuore.

Ogni scelta fatta con coraggio è una scelta fatta con il cuore…non dovete quindi avere paura. Una volta che sarete riuscite in ciò, nulla e nessuno vi potrà mai fare più paura e sarete in grado di affrontare mille avversità, perché il peggio è passato.

Avrete saltato mille ostacoli e sarete cresciute…perché la vera crescita è saltare ostacoli, risolvere conflitti e problemi. Solo allora sarete delle cittadine attive, consapevoli, responsabili e soprattutto libere…e la libertà coniugata al senso di responsabilità ed alla dignità non ha prezzo.

Dopo questo travagliato trascorso ed esserne uscita adesso solo la morte potrà annientarla.

Ebbene la mia amica di cui vi ho raccontato sono io.

“L’ora più buia è sempre quella che precede l’arrivo del sole”.