Forte scossa a Creta,avvertita in Puglia

(ANSA) –, 27 NOV – E’ stata avvertita anche in Puglia, in particolare in Salento, la violenta scossa di terremoto registrata stamani al largo di Creta. Alcune telefonate di cittadini allarmati sono arrivate ai centralini dei vigili del fuoco, ma non si registrano né danni né scene di panico.

Le province in cui si è sentita nettamente la scossa sono quelle di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il terremoto è stato di magnitudo 6.0 ed è stato registrato al largo dell’isola di Creta, in Grecia. La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale e il cui epicentro viene indicato sott’acqua a 71 chilometri di profondità, è stata avvertita anche sulla terraferma.