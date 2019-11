In campo la “Capitanata 2.0”: stop alla fuga dei cervelli

Non è per nulla raro avere un parente o un amico che vive all’estero per studio o per lavoro, spinto dall’internazionalizzazione della propria carriera e dalle maggiori occasioni che si trovano in altri Paesi. Perché noi non siamo andati via da Foggia, dalla Capitanata e dall’Italia? Perché nonostante le avversità e un territorio complicato e a volte respingente siamo rimasti?

Se ne parlerà domani 28 novembre alle ore 18 nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte a Foggia in una manifestazione dal titolo “Capitanata 2.0. Stop alla fuga dei cervelli”. Crediamo che la migrazione di individui ad alte competenze insieme a quella di persone in cerca di un’occupazione stabile depauperi in maniera esiziale il capitale umano della nostra provincia.

Ben 26 esponenti di associazioni e realtà della società civile foggiana ( si sono infa aggiunte con soddi di tutti altri consessi) esprimeranno la loro personale esperienza di vita e/o lavorativa sul tema dei cervelli in fuga e il perché sono rimasti nella nostra amata terra di Capitanata. Ognuno avrà quattro minuti di tempo a disposizione per illustrare il proprio portato esperenziale e le proprie idee per la città.

Interverranno, moderati dall’avvocato Luigi Miranda: i consiglieri comunali Salvatore De Martino, presidente dell’Associazione Gente di Foggia e Concetta Soragnese esperta in Politiche Comunitari e Fondi Europei; Fabio Daniele, presidente provinciale e regionale FISM, l’avvocata Maria Morelli, responsabile Marchio Ore Liete, Vincenzo Affatato, presidente dell’Associazione Straordinariamente Abili, AnnalenaFerrucci, presidente dell’Associazione FIDAPA Foggia, Anna Palumbo, docente e vicepresidente AQV, Carolina Spagnoli, presidente Kiwanis Club Federico II Foggia, Anna Augelli, presidente dell’Associazione Fidapa Foggia Capitanata, Mery Manzo presentatrice e cantante, Loreta Ricotta, responsabile de Il Cigno, Cristian Padalino, presidente provinciale del Popolo della Famiglia, l’attrice Valeria Marino, Luana Carchia, studentessa dell’Associazione Studentesca Universitaria Area Nuova, Arcangela Lombardi, segretaria AVO Foggia.

Ancora: Rosa Scopece dell’Associazione Agorà, Chiarastella Cannone, educatrice esperta ABA, Aurelia Galiano, psicologa dell’Associazione ANIMASUD, Annalena La Salandra, agente assicurativo, Gaetano Fania dell’Associazione Passione di Cristo, Gigi Iacomino presidente del Gruppo Modellistico Ricerche Storiche di Foggia, la cake designer Connie Rollo, Rosaria Prencipe presidente associazione Conart Teatro , Michele Ruberto vice presidente associazione Anglat ed Angelo La Quaglia dell’Associazione Viviamo la Città.