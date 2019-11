In silenzio per la città contro la violenza di genere

MANFREDONIA ha celebrato la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, rispondendo massicciamente all’invito rivolto dai tre commissari straordinari che siedono a Palazzo San Domenico,, di partecipare al “Cammino in silenzio per dire Basta alla violenza sulle donne”.

UN CORTEO silenzioso al quale hanno partecipato con i tre commissari straordinari al Comune, e l’onorevole Antonio Tasso, associazioni culturali, rappresentanze dei carabinieri, della Capitaneria di porto, della polizia municipale, delle scuole, e tante donne e uomini di ogni età. Una marcia silenziosa, decisa, che ha fatto sentire forte e chiaro la condanna del popolo sipontino della violenza sulle donne ma anche di qualsiasi forma di prepotenza a qualunque titolo perpetrata.

LA MARCIA ha preso le mosse e si è ingrossata man mano che procedeva per le vie cittadine, sul far della sera rischiarata del colore arancione, segno dell’antiviolenza di genere, col quale sono stati illuminati Palazzo San Domenico, sede del Municipio, e il castello svevo-angioino, due riferimenti rappresentativi della città.

A CONCLUSIONE in Piazza del Popolo, la vice prefetto Francesca Crea ha svolto, dopo la lettura di una poesia tratta dal Talmud, uno dei testi sacri dell’ebraismo, una serie di considerazioni sull’importanza della manifestazione, dando atto alla popolazione della presa di coscienza di un problema grave e purtroppo lontano dall’essere debellato stante la casistica che espone ben 95 femminicidi dall’inizio dell’anno. “E’ un problema culturale” ha sancito il prefetto Vittorio Piscitelli che ha ribadito quanto sia fondamentale sensibilizzare le coscienza e far crescere la consapevolezza e la conoscenza del problema, nella convinzione che insieme si può fare molto. Dal canto suo l’on Tasso ha ricordato l’intervento svolto alla Camera dei deputati in occasione dell’approvazione del “Codice rosso”, la legge che intensifica le misure a tutela delle vittime di violenza di genere.