Lega Foggia. Daniele Cusmai “Chiarezza e compattezza”

Foggia. “Negli ultimi giorni continuiamo a leggere nefandezze e un accanimento nei confronti di un partito che in ogni suo livello ha sempre mostrato serietà e non è mai sceso a chiacchiericcio da bar e ad un gossip politico che non gli appartiene”.

“Dopo una seria riflessione interna e un silenzio che non è assolutamente accomodante ci teniamo a precisare che condanniamo fermamente qualsiasi atto di violenza verbale ed ove saranno accertate determinate responsabilità noi saremo consequenziali in nome della nostra coerenza, ma su questo tema non crediamo ci sia bisogno di un comunicato stampa o di una presa di posizione, anche se quelli che oggi urlano allo scandalo non li abbiamo mai visti scendere in campo o indignarsi quando i nostri dirigenti e militanti vengono mediaticamente massacrati solo per l’appartenenza ad un determinato credo politico”.

“Ci teniamo a ribadire la fiducia totale alla nostra squadra di governo a Foggia consapevoli del lavoro svolto, delle idee da mettere in campo e del massimo impegno che, il Vicesindaco La Torre, l’Assessore alle Politiche Sociali Vacca e i due Consiglieri De Martino e Soragnese, coordinati dal Segretario Cittadino Vigiano, continueranno a garantire alla Lega e alla città”.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia