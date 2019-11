Manfredonia. Il Premier Conte inaugura la Sisecam Vetro

SABATO prossimo 30 novembre, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, sarà a Manfredonia per inaugurare la ripartenza della vetreria ex Sangalli, riattivata da Sisecam, multinazionale turca leader nella produzione di vetro in Europa e quarta nel mondo. Un evento che per Manfredonia, probabilmente per il Sud, assume un valore particolare, significativo, che induce alla fiducia, guarda al futuro. Un esempio virtuoso di come si può invertire il corso di eventi che parevano destinati a porre la parola fine su una iniziativa industriale che per quattordici anni aveva tenuto in vita la fiaccola della industrializzazione e dunque del lavoro, dell’economia del territorio, e poi all’improvviso spentasi non senza clamori e tensioni; e infine la rinascita grazie ad una strenua lotta delle maestranze di quella fabbrica e al decisivo e provvidenziale intervento della compagine turca che si è assunto l’onere di rimettere in sesto un impianto industriale e riportarlo alla produzione.

CON la simbolica inaugurazione dello stabilimento vetrario Sisecam Group, si chiude un periodo di venti anni durante i quali quell’attività produttiva ha rappresentato e sintetizzato il bello e il brutto di un territorio che non ha saputo approfittare della grande manna piovuta dal cielo del Governo Prodi, sotto forma di ingenti risorse da destinare ad attività industriali da allocare in un’area dichiarata di crisi dopo la traumatica chiusura dello stabilimento Enichem. Era il 1999, vent’anni orsono appunto, quando su queste rive del golfo, si precipitarono, come in una transumanza, decine di imprenditori dell’industrioso nord, per investire i soldi “a fondo perduto” in quello che all’improvviso era divenuto un Eldorado. Le fabbriche sorsero come funghi in autunno, sotto l’egida di un “Contratto d’area” che prometteva soldi facili, agevolazioni fiscali, sindacali e via discorrendo. E scarsi controlli…

FU COSI’ che la maggior parte di quei colonizzatori industriali pensò bene di tornarsene ai patri lidi, sotto gli occhi socchiusi dei responsabili istituzionali locali, con un buon bottino racimolato nel negletto Mezzogiorno. Nessuno protestò, nessuno s’indignò. Dei 1.600 occupati si perdettero le tracce.

RIMASE Sangalli con la sua “Manfredonia vetro” sostenuta da una schiera di maestranze di alto livello, che prosperò gradualmente vincendo le resistenze ambientaliste che pure sui erano fatte sentire. Divenne una fabbrica modello. Fino a quel fatale novembre 2014 allorquando il patron Giorgio Sangalli, decise di porre fine all’avventura sipontina. Una chiusura “programmata” di direbbe oggi, dal momento che nel frattempo aveva costruito uno stabilimento analogo a quello di Macchia a Porto Nogaro sua terra natale. Uno stop ammantato di giallo, ma contestato fin dal primo momento delle 170 maestranze che non si sono mosse dal piazzale della fabbrica sfidando neve, pioggia e solleone, fino alla conclusione positiva di una battaglia che rimarrà negli annali sindacali.

L’APPRODO dei turchi di Sisecam che nel frattempo avevano acquisito anche lo stabilimento di Porto Nogaro, ha riportato pace e operosità in una attività che presenta grandi prospettive e soprattutto attesta che è possibile investire e operare al sud quando ci sono lavoratori in gamba e imprenditori dalle idee chiare. Un viatico interessante, foriero di incoraggianti prospettive in un momento in cui si vanno progettando interventi che sostengano lo sviluppo di questa parte della Capitanata.

Michele Apollonio