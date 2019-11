Ok Regione a Sisecam per progetto da 34 milioni di euro

Bari, 27 novembre 2019. Conclusi poco fa i lavori della Giunta regionale convocata oggi in seduta straordinaria.

La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. la cui realizzazione industriale comporta un importo complessivo di € 34.159.928,08 in Attivi Materiali, con un onere a carico della finanza pubblica di € 8.325.833,30 in Attivi Materiali, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a 161 unità lavorative (ULA).

FOCUS – SISECAM A MACCHIA – MONTE SANT’ANGELO

Gli altri provvedimenti

La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione progetto definitivo presentato dall’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. – con sede legale s Bari – per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 3.682.631,75=, di cui € 505.906,75 per Attivi Materiali, € 2.976.725,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 200.000,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.282.799,73=, di cui € 161.805,23 per Attivi Materiali, € 2.020.994,50 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 100.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante. A regime l’incremento occupazionale sarà pari a 7 unità lavorative (ULA)

La Giunta regionale ha approvato la scheda relativa al “ Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa della collezioni museali”. Le risorse relative sono state trasferite con lo stesso atto al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente DAGEL MANGIMI S.r.l. – con sede legale a Gravina in Puglia (BA)- per la realizzazione del progetto Attivi Materiali, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 2.986.000,00=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 1.565.763,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorativa (ULA)

La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente SALVER S.p.A. – con sede a Roma- la cui realizzazione industriale comporta un importo complessivo di € 5.487.000,00in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 2.868.750,00 in Ricerca e Sviluppo, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3 unità lavorative (ULA).

