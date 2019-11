Pianeta adolescenza, a Manfredonia psicologi e genitori a confronto

I cambiamenti fisici e psicologici legati al periodo dell’adolescenza non sono facili da affrontare, non solo per chi li vive ma anche per i genitori, spesso messi a dura provaincontro-dibattito, in programma“Pre-adolescenza e adolescenza: genitori ed insegnanti a confronto”.

Il seminario è organizzato da ‘Borgo Bambino’, progetto multidisciplinare selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e rientra nel calendario di attività svolte da ‘Il Ruolo Terapeutico di Foggia’ (partner del progetto), che con il suo staff di psicologi e psicoterapeuti supporta la scuola Don Milani Uno + Maiorano di Manfredonia, con incontri di sostegno e supervisione con gli insegnanti e momenti di ascolto, dialogo attivo e gioco educativo con bambini e ragazzi in difficoltà, affrontando anche tematiche delicate come il bullismo e il cyberbullismo.

Rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, l’incontro-dibattito si aprirà con i saluti di don Salvatore Miscio, parroco della Sacra Famiglia di Manfredonia e proseguirà con un momento di riflessione e approfondimento sul tema, a cura delle psicologhe Valentina Di Carlo e Ada Nicastro dell’associazione ‘Il Ruolo Terapeutico’.