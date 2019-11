Terremoto Albania: partono volontari anche da Manfredonia

C’è anche un gruppo di Manfredoniai della colonna mobile regionale di Protezione civile pugliese in viaggio verso l’Albania per dare sostegno alla popolazione colpita da un tremendo terremoto.

I volontari fanno parte della P.A.S.E.R. Manfredonia, gruppo di Protezione Civile, e sono stati accompagnati dal presidente Matteo Perillo sul traghetto partito dal porto di Bari questa notte alle 3 e che attraccherà al porto di Durazzo alle 11. Referente del gruppo, Danilo Campanaro, che nella tendopoli che sarà allestita a Durazzo per dare assistenza a 250 persone avrà il compito di curare e coordinare la cucina.

“I volontari si fermeranno a Durazzo per cinque giorni, offrendo assistenza alla popolazione e supporto alla logistica, poi ci sarà un cambio con altri volontari”, spiega Perillo, che evidenzia quanto sia importante in questo momento concitato avere dei referenti sul luogo anche della nostra città per capire di cosa effettivamente potrà avere bisogno la popolazione ed attivare in maniera razionale degli aiuti.

Quello tra Manfredonia e l’Albania è un legame atavico, che affonda le sue radici addirittura al periodo stesso in cui la città fu fondata. Re Manfredi, infatti, dopo aver sposato in seconde nozze Elena di Comneno, fu proclamato re di Albania. Non solo, diverse famiglie di Manfredonia, per via di scambi commerciali consolidatisi nei secoli, sono di origine albanese, come una tra le più nobili ed importanti, quella dei De Florio, che ha contribuito con le sue vicende a fare la storia della città.

Dunque, se nei momenti di difficoltà ci sentiamo vicini a chi soffre, noi manfredoniani abbiamo più di un motivo per considerare gli albanesi, nostri dirimpettai, dei fratelli. Un abbraccio alla popolazione albanese ed ai nostri volontari che con il loro impegno faranno sentire la vicinanza di Manfredonia.