ASE. La Commissione Straordinaria revoca incarico a Barbone. Il 4 dicembre il sostituto

LE RAGIONI dell’improvvisa decisione e il nome del nuovo amministratore saranno resi noti nel corso dell’assemblea dei soci Ase , in pratica il solo Ente comunale, che l’amministratore unico Barbone ha convocato per venerdì 4 dicembre prossimo. Una comunicazione stringata nella formulazione e nella sostanza: non è stato infatti anticipato alcunché. Lo stesso amministratore unico Franco Barbone non è andato oltre le perplessità di circostanza.

“L’INIZIATIVA dei Commissari straordinari al comune mi ha decisamente sorpreso, non c’è stato infatti nulla, a mio avviso, che facesse presagire un tale orientamento, né tanto meno mi è stato contestato qualcosa. E né ho trovato, nel rapido esame di coscienza e societario, elementi che mi facciano immaginare un appunto che possa aver dato adito ad un tale provvedimento. Aspetterò in tutta tranquillità l’assemblea per conoscere quali sono le ragioni della richiesta della mia revoca e capire eventualmente se ci sono interferenze e di che tipo”.

FRANCO BARBONE è il quinto della tribolata serie di responsabili nominati in quella azienda tanto chiacchierata quanto strumentalizzata, croce e delizia dei cittadini sui quali sono riversati i costi di quel servizio. Prima di lui, in soli tre anni, a partire dal 2015, alla testa dell’Ase si sono avvicendati ben quattro amministratori unici, vale a dire Francesco De Feudis, Adriano Carbone, Franco La Torre, Fabio Diomede ed infine, nell’ottobre 2018, Franco Barbone confermato all’arrivo dei commissari al comune. Un valzer non meno vorticoso del convulso carosello degli assessori di una giunta comunale sempre più instabile e inquieta alla vana ricerca di una validità politica, finita anzitempo sconfessata dalla stessa maggioranza che la reggeva, cui si è aggiunto il ben noto scioglimento per infiltrazioni mafiose ordinato dai Ministeri competenti. Nel provvedimento di scioglimento ministeriale molte pagine sono dedicate alle attività dell’Ase nei cui confronti non è stato adottato sinora alcun provvedimento.

NATA nel 1966 allorquando l’amministrazione comunale dell’epoca (sindaco Nicola Ferrara) revocava la concessone del servizio di nettezza urbana alla società privata fiorentina SASPI, per dare vita ad una società pubblica municipalizzata, l’AMNU che anziché risolvere, ha complicato i tanti problemi di un’azienda sulla quale sono confluite tante aspettative sociali. Nel 2003 una ulteriore svolta: la nascita della società per azioni ASE SpA trasformazione a sua volta della precedente “Azienda speciale ecologica”. Un piccolo feudo con un giro economico di circa dodici milioni di euro, al quale si è fatto riferimento per scaricare problemi economici, occupazionali e politici. Fra le iniziative fallimentari quella della gestione nel 2015 del mercato ittico.

Michele Apollonio