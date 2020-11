Covid, report Iss: oggi la Puglia potrebbe diventare “rossa”

Bari, 27/11/2020 – (quifinanza) Oggi è il giorno del giudizio. C’è grandissima attesa per il nuovo report settimanale dell’Iss sulla situazione Covid in Italia, in cui verrà ufficializzato, molto probabilmente, il “cambio di colore” di alcune Regioni. A livello nazionale il dato appare incoraggiante: l’indice di contagio Rt si aggira attorno all’1, e quasi tutte le Regioni potrebbero far registrare un valore inferiore a 1,25, che di fatto colorerebbe l’Italia tutta di giallo. Ma per uscire dalla zona arancione o rossa non basta avere un Rt basso, serve anche mantenerlo, e rispettare gli altri 20 parametri, per almeno due settimane.

In seguito alle misure restrittive messe in campo dal Governo, alcune Regioni che erano rosse potranno passare ad arancioni. Al contrario, ci sono altre Regioni che rischiano di peggiorare la loro posizione, scivolando nella zona rossa. Si tratta di Basilicata e Puglia, che da zone arancioni potrebbero essere declassate. Proprio la Basilicata mercoledì scorso ha fatto registrare il record di positivi. In Puglia si è osservato invece un numero elevato di casi soprattutto in alcune province, situazione che ha spinto il governatore Michele Emiliano a chiedere l’istituzione della zona rossa per la BAT e Foggia. (quifinanza)