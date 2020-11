Emergenza Covid, Emiliano pronto a commissariare tutte le Asl

Bari, 27/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) Un commissariamento di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Puglia, come segnale per dare un pungolo all’azione amministrativa che – anche per via del superlavoro dovuto all’emergenza covid – negli ultimi mesi è andata avanti con un po’ di fatica. L’operazione, che sarebbe dovuta partire a gennaio, potrebbe essere anticipata se oggi il Tribunale di Bari dovesse decidere l’interdizione del direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. Se sarà costretta a intervenire con il commissariamento, la mossa della Regione servirà unicamente a garantire la continuità operativa del più grande ospedale pugliese. A febbraio sono in scadenza i direttori di Oncologico, Antonio Delvino, Irccs di Castellana, Tommaso Stallone, e Asl Bat, Alessandro Delle Donne. Delvino è comunque destinato a lasciare per raggiunti limiti di età. Per Stallone è (o almeno era) ipotizzabile un rinnovo. Per Delle Donne non c’è una decisione definita, ma si parla da tempo quantomento di un suo trasferimento ad altra sede. In bilico c’è pure Foggia, con Vito Piazzolla che prima dell’estate è stato a un passo dall’avvicendamento: la Regione ha preferito soprassedere per non creare difficoltà nella gestione degli interventi covid. (gazzettamezzogiorno)