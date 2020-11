Emiliano su Sky: “Dato Rt Puglia tra i più bassi d’Italia. Terapie intensive? Nessun problema”

“Il dato dell’Rt è 1.06, tra i più bassi d’Italia. Abbiamo un numero ancora elevato di terapie intensive disponibili in caso di bisogno”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “L’ospedale della Fiera – ha spiegato – non ha la funzione di supportare le terapie intensive che devono essere dispiegate entro la fine del mese secondo il nostro piano, servono soprattutto a consentire agli ospedali più importanti, che hanno dovuto sospendere le attività ordinarie, a riprenderle nei mesi che verranno, e quindi al trasferimento di tutti i pazienti di TI in strutture più grandi, che consentano a un minor numero di anestesisti di presidiare più pazienti”. Fonte adnkronos