Influenza. Carbonelli (Casa Sollievo): “Vaccinarsi è utilissimo, fatelo”

“L’influenza stagionale è sempre stata una condizione temibile, soprattutto per i pazienti fragili, come gli anziani o coloro che sono affetti da patologie importanti. Non bisogna temere il vaccino poiché si tratta di particelle virali inattive che stimolano il sistema immunitario ad una risposta. E’ utilissimo vaccinarsi, lo è di più quest’anno perché aiuterà i medici nella diagnosi differenziale tra virus influenzale e Covid-19”. Così Cristiano Carbonelli, medico responsabile dell’Unità di Fisiopatologia Respiratoria dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, ospite della puntata di Spazio Salute, su Padre Pio TV, dedicata al vaccino antinfluenzale.

Durante la trasmissione è stato trasmesso anche un servizio, registrato con il medico infettivologo Michele Corritore, sull’importanza della campagna di vaccinazione antinfluenzale degli operatori sanitari dell’Ospedale.