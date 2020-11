Landella: “Cari cittadini, ci aspetta un Natale all’insegna della sobrietà”

Foggia, 27 novembre 2020. “Saranno installate luminarie solo sulle vie principali della città (corso Vittorio Emanuele, via Lanza, corso Giannone, via XXIV maggio e davanti il pronao della villa, dove ci sarà anche l’albero di Natale). Da quando sono Sindaco di Foggia ho sempre sposato e celebrato con entusiasmo la tradizione cittadina di vivere dicembre come un mese di grande festa, con numerose iniziative culturali e ricreative e con tante colorate luminarie ad abbellire la città”. Lo scrive sui social Franco Landella.

“Quest’anno, tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica e alla luce dei conseguenti divieti di assembramenti, ho deciso di rinunciare non solo agli eventi tipici del Natale, ma anche alle imponenti luminarie. In questo difficile momento storico ritengo infatti prioritario pensare alle famiglie più sfortunate e bisognose: pertanto destineremo i risparmi derivanti dai mancati eventi natalizi e dalle ridotte luminarie per la città, alle famiglie più bisognose e in difficoltà”.

