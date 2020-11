L’ASL Foggia piange la morte di Michele Urbano: “Un esempio”

Foggia, 27 novembre 2020. Nella giornata di ieri è venuto a mancare il dottor Michele Urbano, dipendente storico della ASL Foggia, in pensione da alcuni anni. La Direzione strategica esprime cordoglio alla famiglia di Michele per la grave e improvvisa perdita e a tutti i collaboratori che hanno lavorato con lui in tanti anni di attività.

Michele Urbano è stato dipendente della ASL Foggia dal 1981.

Dal 2006 ha diretto il Distretto Socio-Sanitario di Foggia sino alla data del suo pensionamento, dicembre 2017. Persona distinta e perbene, medico appassionato, professionista corretto e da tutti apprezzato, Michele lascia alla ASL Foggia e ai suoi dipendenti un modello da seguire ed un esempio da ricordare.