Manfredonia, rientro a scuola in sicurezza, Circolare IC S. Giovanni Bosco

Manfredonia, 27/11/2020 – Rientro a scuola dopo quarantena e/o isolamento fiduciario disposta dal DdP ASL Vista la Circolare Ministero salute 30847 del 24/9/2020 e 32850 del 12/10/2020;Considerata l’interlocuzione per le vie brevi con l’Ufficio Igiene ASL Manfredonia; Ritenuto opportuno tutelare la salute di tutti, si ribadisce quanto segue:

Per assenze per malattia superiori a 3 giorni (infanzia) e superiori a 5 (Primaria) occorre certificato medico di riammissione a scuola; Per assenze non dovuta a malattia occorre autodichiarazione di responsabilità genitoriale che l’assenza è dovuta a motivi familiari o personali; Per assenze dovute a quarantena o a isolamento fiduciario disposto dal Dipartimento ASL il PLS\MMG, predispone “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

A integrazione della circolare 45 del 20/11/2020;

Visto l’aggravarsi della situazione pandemica del territorio;

Ritenuto opportuno tutelare la salute di tutti, si comunica quanto segue: I genitori, al momento del rientro a scuola dei loro figli, devono integrare la precedente comunicazione di assenza temporanea e precauzionale dal Plesso con un’attestazione medica che nulla osta al rientro in sicurezza a scuola”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo