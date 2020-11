Manfredonia: “Incivili per i rifiuti? C’è anche chi si comporta in modo diametralmente opposto”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile redazione di StatoQuotidiano.it, dopo il video pubblicato ieri, che testimonia l’inciviltà dimostrata da un cittadino di Manfredonia che tranquillamente ha abbandonato dei rifiuti nell’area mercatale di via Santa Restituta, voglio segnalare che per fortuna ci sono dei cittadini che assumono comportamenti diametralmente opposti. Infatti oggi pomeriggio, transitando per via azzurra a Siponto, nei pressi del lido dell’Aeronautica, ho visto due persone, probabilmente marito e moglie, che con molta dedizione, si sono occupati di raccogliere l’immondizia disseminata lungo i bordi della carreggiata. I due signori, nonostante l’età di circa 60 anni, non sono hanno raccolto i rifiuti ma li hanno anche differenziati.

Tengo a precisare che l’area dove venivano raccolto i rifiuti non era un’area privata”.

Michele.