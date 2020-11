Mattinata, Comune smentisce bollettino: 35 i positivi, 26 in stato di sorveglianza – isolamento

Mattinata, 27 novembre 2020. “ Ecco gli ultimi DATI UFFICIALI aggiornati al 26 novembre scorso. Si ricorda che sono gli UNICI ai quali far riferimento per il nostro Comune perché comunicati direttamente dalla PREFETTURA e dalla Unità di Crisi della Regione Puglia. Al momento persistono 35 casi di positività e 26 in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario. Si invita nuovamente ad essere disciplinati e responsabili nel rispettare le norme anti-contagio continuando ad essere rispettosi e collaborativi. Per il bene proprio e di tutti”.

E’ quanto riporta sui social del Comune di Mattinata.