No a sospensione DAD: Consiglio di Stato boccia appello di alcuni genitori

San Severo, 27 novembre 2020. La Didattica distanza rientra nell'elenco delle prescrizioni ministeriali per il contenimento del contagio da Covid 19. Il Consiglio di Stato boccia così l'appello cautelare avanzato da alcuni genitori che chiedevano la sospensione dei decreti ministeriali che introducevano le misure anti-coronavirus.

In particolare, nell’ordinanza pronunciata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato si legge che, rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata. Per questa ragione le misure di “radicale” rimozione delle misure di prevenzione richieste dai genitori appellanti sono risultate “impraticabili”.

Il Consiglio di Stato osserva che “il contenimento del contagio entro una certa soglia e’ causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico”. Inoltre si precisa che “non e’ poi conducente ne’ significativa l’allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie; quanto all’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione, non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo”.

Intanto le rappresentanti sindacali dei medici evidenziano come i dati “mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia, tuttavia le condizioni di sovraccarico del sistema ospedaliero, con occupazione delle Terapie Intensive e aree COVID particolarmente elevata, impongono di non allentare le misure restrittive.”

(i.m per StatoQuotidiano.it, 27/11/2020)