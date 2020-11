Rodi, Drive-through . Il sindaco sbotta: “Mancata collaborazione dai comuni del distretto”

Gargano, 27 novembre 2020. Dopo l’attivazione della postazione drive-through a Rodi Garganico, in località Lido del Sole, il sindaco Carmine D’Anelli, attraverso un video comunicato su Facebook, si è lamentato della mancata collaborazione da parte dei comuni del distretto del Gargano Nord. A farne parte: Rodi Garganico, Ischitella, Carpino, Peschici, Cagnano Varano, Vieste e le Isole Tremiti.

D’Anelli ci va giù duro: “Non va bene che tutto deve pesare su Rodi Garganico. Non è possibile che non ci sia nessuno, da questi paesi, che venga a dare una mano, come protezione civile o vigili urbani. Abbiamo voluto il drive-through, ora cerchiamo un po’ tutti di dare una mano”.

Sempre durante la diretta Facebook, il primo cittadino si è inoltre domandato come mai giungano persone da Vieste, dove è presente una postazione drive-through, o persino da Foggia, per l’effettuazione del tampone. “Ciò significa che qualcosa non funziona” ha aggiunto.

Articolo di Valerio Agricola