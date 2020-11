Scuola infanzia Manfredonia, mamma: “Attendiamo ancora disposizioni della dirigenza”

Riceviamo e pubblichiamo

“Salve StatoQuotidiano. La presente per avere delle informazioni. Il 17 novembre 2020 il dirigente dell’istituto comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano”, inerente al plesso della scuola di infanzia “Parco Pellegrino, ha emanato una circolare, la n. 37/20.21, dove comunicava la sanificazione straordinaria del plesso per sospetto covid19 e la relativa sospensione delle attività didattiche fino al 20 novembre. Fin qui nulla di strano, anzi la regolare procedura di emergenza.

Sta di fatto però che nella circolare il dirigente stesso invitava docenti, collaboratori scolastici e alunni a considerarsi da quel momento in isolamento fiduciario fino a nuove disposizioni. Disposizioni che non sono mai arrivate, anzi.

Noi mamme, non sapendo nulla di più, abbiamo tentato invano di comprendere la situazione, di capire se i nostri bambini fossero classificati come “contatto stretto” o “contatto occasionale” e se dovevamo aspettarci qualche chiamata dalla ASL. Contattate insistentemente sia le maestre che il dirigente, alle ns domande e alle nostre preoccupazioni, ci è stato risposto che non si poteva sapere di più per via della privacy…

E cosa c’entra la privacy con questo? Nessuno di noi mamme voleva sapere il nominativo, lungi da noi la caccia alle “streghe”, ma quantomeno se la classe frequentata dai nostri bambini fosse stata coinvolta, in modo da poter prendere le dovute precauzioni anche e soprattutto nei confronti dei nostri familiari.

In seguito alle risposte pervenute dalle “istituzioni”, alcune mamme hanno continuato a vivere e ad essere parte della società come se nulla fosse, altre, come anche la sottoscritta, si sono messe in isolamento fiduciario per 14 giorni senza ricevere una telefonata né da parte della scuola né tantomeno da parte dell’ASL.

I dirigenti e i docenti hanno la responsabilità di garantire l’incolumità psicofisica degli studenti. Hanno l’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. Nel caso in questione, non ci siamo sentite tutelate. La comunicazione è importante e vitale in queste situazioni di emergenza. Una mamma”.

(Manfredonia, 27 novembre 2020).