Segretari Lega: Cristiano Romani a Manfredonia e Costanzo Di Iorio a Torremaggiore

Foggia, 27 novembre 2020. “Continua la riorganizzazione della Lega sul territorio di Capitanata per ramificare il partito e rendere più attrattiva e concreta l’azione politica che quotidianamente mettiamo in campo. Per questo motivo, dopo un periodo di Commissariamento con Maria Morelli e Maristella Di Lorenzo, si è proceduto a nominare Cristiano Romani Segretario a Manfredonia”. E’ quanto riportato in una nota stampa inviata a Statoquotidiano.it dalla segreteria provinciale.

“Ottima la sua candidatura alle regionali in cui ha collezionato 2194 preferenze e la Lega ha

ottenuto nella sua città circa il 13%, siamo convinti sia la persona giusta per guidare il partito di Matteo Salvini alle comunali 2021 dove il centrodestra deve farsi trovare pronto per vincere”.

“Stesso discorso per Torremaggiore con la nomina di Costanzo Di Iorio che, grazie alla sua candidatura, ha portato la Lega ad essere il primo partito in città con oltre il 20% e ha totalizzato 1807 preferenze in provincia”.

“Ad entrambi auguriamo buon lavoro, consapevoli che sapranno rappresentare al meglio la Lega e le istanze del loro territorio avendo la consapevolezza che stiamo sempre più costruendo una grande Squadra coinvolgendo operativamente tutte le energie che sanno interpretare i principi cardine della Lega integrandosi nella azione sinergica a servizio delle nostre Comunità prescindendo da egoismi personali che male si coniugano con il progetto politico di Matteo Salvini”.