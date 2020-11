Serracapriola. COVID, “vietati gli spostamenti a qualsiasi orario”

Foggia, 27 novembre 2020. Firmata la nuova ordinanza sindacale per il contenimento della situazione epidemiologica Covid-19 a Serracapriola: 1. Vietati gli spostamenti all’interno del Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di necessità, salute e lavoro. 2. Per i soli bar, è vietata la vendita di cibo e bevande da asporto. E’ consentita solo la vendita a domicilio su prenotazione telefonica. 3. L’ accesso agli uffici comunali è consentita solo previa prenotazione telefonica al 0882 680211 (centralino). 4. La presente ordinanza ha effetto dalla data di pubblicazione sull’ Albo pretorio on line del Comune e sino al 3/12/2020 salvo ulteriori indicazioni.

