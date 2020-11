Zapponeta, salgono a 46 i positivi COVID

Zapponeta, 27 novembre 2020. “Salgono a 46 i concittadini positivi al Covid-19, mentre sono 32 quelli devono essere ancora sottoposti al tampone molecolare. La situazione è preoccupante; ho l’impressione che molte persone non hanno la consapevolezza di cosa stia succedendo. In queste circostanze il senso di responsabilità di TUTTI può contribuire favorevolmente a contenere i contagi. “RESTIAMO A CASA, USCIAMO SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO'”. Lo scrive in una nota il Sindaco dr. Vincenzo D’Aloisio.