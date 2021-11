“Abbiamo denunciato la mafia foggiana e ora siamo sotto scorta. Ma lo rifaremmo”

Foggia, 27/11/2021 – (corrieremezzogiorno) Per la prima volta in un incontro pubblico a Foggia hanno raccontato la loro vicenda e perché hanno deciso di dire no al racket delle estorsioni e alla “Quarta mafia”.

Gli imprenditori Lazzaro D’Auria (55 anni) e Luca Vigilante (39, operante nella sanità), vittime di attentati e di intimidazioni e parti civili nei processi alla mafia foggiana ieri in un incontro alla Biblioteca Provinciale di Foggia hanno spiegato il perché hanno deciso di non piegarsi al racket.

L’occasione è stato un convegno organizzato dal Pd, moderato dal giornalista Gianni di Bari e dalla coreferente regionale di Libera, Federica Bianchi, che ha visto la partecipazione anche di Tano Grasso, presidente della Federazione Antiracket Italiana, dell’europarlamentare Franco Roberti, dei sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo e di Viste Giuseppe Nobiletti. (corrieremezzogiorno)