Peschici, 26 novembre 2021 – È appena tornato nella sua Peschici, dopo aver avuto l’assegnazione della stella della prestigiosa guida Michelin, riconoscimento consegnato in Franciacorta. C’è tanta soddisfazione e orgoglio in Domenico Cilenti, executive chef e patron del ristorante Porta Di Basso a Peschici, dopo questa grande vittoria. Un’ondata di emozioni che ha coinvolto anche i suoi colleghi e conterranei, considerando che la stella Michelin mancava da 37 anni sul Gargano, e da più di 20 anni in tutta la provincia di Foggia.

Numerosissime le telefonate ricevute da Domenico per complimentarsi di questo significativo traguardo. “Per me è un punto di partenza ma soprattutto per il Gargano – ha detto Domenico ai nostri microfoni – sarà l’orgoglio di un’intera provincia”. “Ci siamo uniti ancora di più per un grande progetto – ha proseguito – per far sì che il Gargano diventi una meta ancora più ambita dai turisti”.

Articolo di Valerio Agricola, servizio a cura di Giuseppe Laganella, riprese e montaggio di Vittorio Agricola.