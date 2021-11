“Lettera aperta al sindaco di Manfredonia, alla Giunta e al Consiglio comunale: problemi di oggi, di ieri. Di sempre?”

LETTERA APERTA AL SINDACO DI MANFREDONIA, ING. GIANNI ROTICE, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE. Problemi di oggi … di ieri. Di sempre?

Tantissimi anni orsono, più di un secolo, nel 1888 il chirurgo Pietro Guerra, ha presentato in Consiglio Comunale, del quale faceva parte, il Progetto di Riforma dell’Ospedale Civile di Manfredonia. Un grande entusiasmo coinvolgeva tutti, consapevoli dell’importanza e del momento storico dell’evento in discussione. Viene riportata di seguito soltanto una piccola parte della relazione.

Onorevoli colleghi

Spero non durerò fatica, o Signori, per dimostrare a voi la necessità di dare al nostro paese un Ospedale Civile, che risponda ai bisogni di esso e che sia conforme all’esigenza dei tempi, né per conseguenza ricorrerò a forti argomenti per mostrarvi la impellente necessità di una efficace riforma di quello che attualmente abbiamo, imperocché per fortuna le sorti dell’azienda pubblica sono affidate a persone sapienti e l’argomento d’altra parte si raccomanda per sé stesso e si mostra meritevole del più grande interessamento. …

Servire le sofferenze dell’infelice, ridonare un padre moribondo ai figli che si aggrappano al capezzale, chiedendogli pane e protezione, dare un sicuro asilo ad una madre diseredata dalla fortuna che muore con la disperazione nel cuore e che implora il conforto del medico ed un giaciglio che non inasprisca le sue piaghe, difendere un misero giovanetto, speranza della patria, del quale la esistenza sarà seriamente compromessa in ambiente mefitico ed avvelenato è tale imprescindibile dovere, è tale opera di civiltà e di progresso che dinanzi ad esso dobbiamo prostrarci e dedicare tutto noi stessi per compierle con abnegazione e disinteresse. …

Vorrei, o Signori, mostrarvelo il miserando spettacolo, se per poco mi seguiste nelle pietose visite che pel mio ministero, diuturnamente son costretto di fare nelle stamberghe dei poveri. Il vostro sguardo si ritrarrebbe atterrito, si spezzerebbe il cuore dinanzi a tanta iattura, e premurosi vi adoperereste ad investigare il rimedio più sollecito e più proficuo per alleviare le miserie del nostro simile.

Laonde una provvid’amministrazione, anche quando fosse stretta da angustie finanziarie, non può sottrarsi al dovere di provvedere alla bisogna. Per tutte queste considerazioni appare evidente ed inconcusso che, sia dal lato morale o da quello economico che voglia riguardarsi la questione, l’opera imprescindibile e doverosa per un’Amministrazione avere tra le sue istituzioni un Ospedale Civile. …

Ma in passato sventuratamente la migliore volontà si è infranta contr’ostacoli che non era possibile superare, inquantochè erano di tale natura, circa ad ubicazione ed ampiezza di locali ed ai mezzi troppo scarsi di cui la medesima Congrega dispone, da imporsi agli Amministratori del Pio Luogo. …

Emergono da questa relazione aspetti sociali riguardanti la comunità più povera, la necessità di migliorare le condizioni dell’Ospedale per adeguarlo ai tempi. Necessità che si avverte anche oggi, puntualizzando però che le condizioni igienico-sociali della città sono, per fortuna!, ben diverse e lo stesso dicasi dell’Ospedale che svolge un ruolo importante nella nostra comunità con l’impegno costante di tutto il personale medico, paramedico ed amministrativo.

Tuttavia il progetto del 1888 del dottor Guerra non viene realizzato e non ha alcun seguito. L’ospedale si adatta come può nei decenni successivi prima in locali del convento di Santa Maria delle Grazie e dopo in quelli del convento di San Benedetto. Soltanto nel 1971 viene inaugurato il nuovo San Camillo De Lellis.

Mi viene quasi di pensare, e spero proprio di sbagliare, che alcuni problemi della nostra comunità debbano rimanere eternamente irrisolti!

Nel fare a Lei, Signor Sindaco, all’Amministrazione che rappresenta ed a tutto il Consiglio Comunale, i più sentiti auguri di buon lavoro, proficuo per la comunità manfredoniana, l’auspicio è che i problemi di ieri e di oggi non diventino più i problemi di sempre.

Lorenzo Pellegrino

Società di Storia Patria per la Puglia – Bari

Consigliere Regionale e Presidente della Sezione di Manfredonia