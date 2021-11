Manfredonia, evento “Regaliamo un sorriso”: presente anche il sindaco Rotice

Manfredonia (Foggia), 27/11/2021 – Ieri sera si è svolto l’evento “Regaliamo un sorriso”, la giornata dedicata a tutti i disabili e case famiglia che sono stati invitati dall’associazione Io sono partita IVA con i propri accompagnatori a visitare le luminarie presenti nel fossato castello . Era presente anche il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

“Un orgoglio per me portare i ragazzi del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Francesco” di San Severo nella mia città a godere di questo bellissimo spettacolo … Vi ringraziamo infinitamente per la gioia che avete donato questa sera”. Lo ripota Rita Valentino sui social.

“Grazie a chi ci mette il cuore. Un ringraziamento speciale a : – Io sono partita iva – Manfredonia – Il sindaco Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia . – per le foto Di Benedetto Luigi